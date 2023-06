12ème Pèlerinage Ad Petri Sedem les 27, 28 et 29 octobre 2023 : la messe traditionnelle n’est pas autorisée dans la Basilique Saint-Pierre

L’organisation du 12è Pèlerinage Ad Petri Sedem vient de diffuser les informations concernant le Pèlerinage qui aura lieu les 27, 28 et 29 octobre prochain à Rome. Le communiqué de l’association indique que la célébration de la messe traditionnelle n’est pas autorisée dans la Basilique Saint-Pierre. Nous invitons nos lecteurs à se rendre très nombreux à ce pèlerinage.

Le cadre général habituel en est inchangé, mais une modification sensible intervient dans le contenu du samedi.

Vendredi 27 octobre 2023 à 17h30, Vêpres en la basilique Sainte-Marie-des-Martyrs (Panthéon), présidées par Mgr Schneider

Samedi 28 octobre 2023

A 9h30 : Adoration en la Basilique Saint-Celse et Saint-Julien

A 10h30 : Départ de la procession vers la Basilique Saint-Pierre

A 11h : le cardinal Gambetti, assurément sur ordre supérieur, n’autorisant pas cette année la messe (je dis bien cette année, et sous réserve de revirement de dernière minute), notre célébration sera :

1. La procession vers la tombe du Prince des apôtres et chant du Credo

2. Le chant de l’office de Sexte des saints apôtres Simon et Jude à l’autel de la Chaire

3. La vénération des reliques des saints apôtres Simon et Jude (leurs corps se trouvent dans la Basilique vaticane), bénédiction et chant final.

Dimanche 29 octobre 2023 à 11h00 : Messe solennelle du Christ-Roi en l’église de la Sainte-Trinité-des-Pèlerins

Il serait bon que nous soyons plus nombreux encore cette année, venant du monde entier, pour montrer notre présence et élever notre prière. Que les saints anges assistent notre fervent témoignage.