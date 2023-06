Visite apostolique auprès de Mgr Joseph Strickland, évêque de Tyler au Texas

L’évêque américain Joseph Strickland, 63 ans, s’est fait connaître par sa défense de la doctrine catholique, sur tous les fronts. Est-ce à cause de sa parole qu’il a reçu une “visite apostolique” du Dicastère pour les évêques du Vatican ? Mgr Strickland est bien connu des lecteurs de LifeSite pour sa défense franche de l’enseignement catholique. La visite est réalisée par deux évêques à la retraite, probablement l’évêque Gerald Frederick Kicanus et l’évêque auxiliaire Dennis Joseph Sullivan, d’après un rapport de Church Militant. Des sources indiquent qu’ils interrogent les employés du diocèse depuis une semaine.

Le sujet de la visite est inconnu, tout comme les retombées ultérieures, mais on suppose qu’elle concerne diverses déclarations publiques que certains fonctionnaires du Vatican considèrent comme “imprudentes”.

“On ne sait pas si la visite est un avertissement à l’évêque de 63 ans ou un prélude à sa destitution”. “Ce qui semble clair, c’est que, quelle que soit la raison officielle, il s’agit très probablement d’un prétexte pour faire taire les commentaires de Strickland.

Parmi les prises de position de l’évêque, on peut citer l’exhortation faite au pape François de refuser la Sainte Communion à l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, en raison de son soutien à l’avortement légal, l’accusation faite au pape d’un “programme de sape du dépôt de la foi” et la condamnation du “blasphème” pro-homosexualité proféré par le père jésuite James Martin. Il s’est également exprimé avec force sur des controverses morales dans la politique et la culture américaines, notamment l’espionnage des catholiques par l’administration Biden, les manifestations publiques de groupes se décrivant eux-mêmes comme “sataniques” et, plus récemment, lors d’une manifestation contre l’équipe de base-ball des Dodgers de Los Angeles qui accueillait une troupe de drag-queens anticatholiques, les Sisters of Perpetual Indulgence, qui se présentent comme des nonnes grotesques.

“Je dis souvent que nous devons être des chrétiens du premier siècle au XXIe siècle”. “La plupart d’entre nous ne seront probablement pas appelés à verser leur sang, mais si c’est le cas, nous devons être prêts, comme les martyrs. Mais surtout, nous devons vivre notre martyre. Nous devons vivre comme ceux qui sont prêts à mourir et à vivre pour le sang qui a été versé pour nous tous”.

Subira-t-il le sort de Mgr Rey, dont l’avenir reste incertain ?