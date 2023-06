Que va devenir l’abbaye d’Andecy, dans le diocèse de Châlons-en-Champagne ?

Suite à la dissolution de la communauté du Verbe de vie, l’évêque de Châlons-en-Champagne Mgr François Touvet s’est exprimé au sujet de l’avenir de l’abbaye d’Andecy, dont le diocèse est propriétaire et qui le louait jusqu’alors comme maison mère à la communauté du Verbe de Vie.

L’histoire de l’abbaye remonte au XIIème siècle, « à la période très florissante de saint Bernard. L’ouverture officielle est datée en 1131, et l’édifice est devenu par la suite abbaye royale. Sur le vaste terrain trône encore un imposant bâtiment du XVIIIème siècle ainsi qu’un autre baptisé le Logis de l’abbesse, datant peut-être du XVIIème, et des petites maisons annexes. À cet ensemble sont rattachés environ trente hectares de forêt et plusieurs prairies.

La communauté du Verbe de Vie avait fait construire une petite église inaugurée en 2015 et une salle de réunion attenante. L’abbaye est en bon état. Que va-t-elle donc devenir ?

Parmi les pistes, figure d’abord celle d’une reprise par une communauté ou institution religieuse. À la suite de l’appel de l’évêque en novembre dernier à toutes les communautés religieuses et monastères de France, il affirme être aujourd’hui « en relation avec deux trois » d’entre elles potentiellement intéressées.

En deuxième choix, un projet plus original : celui d’une association qui propose de venir y « former des étudiants sur plusieurs mois ou une année, dans le domaine de l’écologie intégrale ».

En ultime recours, le diocèse pourrait vendre le bien, « mais ce serait un crève-cœur », a déclaré l’évêque.