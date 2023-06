Le dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements a publié le 22 juin un décret en latin indiquant les lectures bibliques pour la messe “ad postulandam continentiam” («pour demander la chasteté»), qui dans le missel romain se trouve parmi les formulaires des célébrations eucharistiques pour circonstances et intentions diverses. Le décret est signé par le préfet du dicastère pour le culte divin, le cardinal Arthur Roche, et par le secrétaire, Mgr Vittorio Francesco Viola.

Le communiqué du dicastère souligne que le terme continentia dans le missel romain est utilisé pour indiquer de manière générale ce que chaque baptisé est appelé à faire pour revêtir le Christ (cf. Gal 3, 27), en luttant contre toute forme de mal, en étant conscient que son propre corps est un temple de l’Esprit Saint, un moyen de glorifier Dieu (cf. 1 Cor 6, 19), en marchant sur le chemin de la vie, sous la conduite de l’Esprit Saint (cf. Gal 5, 25)”.

Il ne s’agit pas seulement d’un travail humain, car pour être et vivre du Christ, il faut demander et obtenir la grâce de vivre de l’Esprit Saint (cf. Ga 5, 25), de recevoir un cœur nouveau et un esprit nouveau (cf. Ez 36, 26). Selon le communiqué :

«Avec les lectures bibliques, nous voulons offrir un moment de célébration complet pour demander la grâce d’un cœur chaste, libre du désir de dominer, de posséder, de conquérir, de réaliser sans retenue ses ambitions et de satisfaire ses désirs, souvent aux dépens des plus faibles. C’est donc une messe qui peut être célébrée aux intentions de tout baptisé, quelle que soit sa condition ou son statut».

Les lectures comprennent un passage de l’Évangile de Matthieu («Vous êtes le sel de la terre», Mt 5, 13-16) et un de Jean («Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés», Jn 15, 12-17).

Les lectures de l’Ancien Testament sont tirées du Livre du prophète Ezéchiel («Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair», Ez 36, 24-29a) et du Siracide (Si 2, 18-23).

Les lectures du Nouveau Testament sont tirées des épîtres de saint Paul aux Romains, («Que votre amour soit sans hypocrisie», Rm 12,1-2. 9-18), aux Corinthiens («’Tout m’est permis’, dit-on, mais je dis: ‘Tout n’est pas bon’», 1Cor 6,12-15a. 17-20) et aux Galates («Mais voici le fruit de l’Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi», Ga 5,16-25).

Le psaume responsorial est tiré des Psaumes 86 et 112.