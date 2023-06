Recherche suicidaire pour remplacer évêque qui ne veut pas abandonner ses fidèles

Dans Paix Liturgique, le docteur Labriolle s’intéresse au recrutement des évêques, et à la récente renonciation de l’évêque de Nevers :

“Pour avoir travaillé trois ans (96/99) comme psychiatre dans l’association JET (réinsertion des délinquants par le travail et l’exemple donné) fondée par l’amiral Brac de la Perrière, ce nom m’évoque celui d’un chef, d’une trempe rare, et d’un charisme capable d’emballer les plus timorés.

Que ce nom soit celui d’un évêque qui jette l’éponge est donc un choc, car cette initiative signifie qu’il refuse le combat. Le pitoyable jeu de chaises musicales entre “vicaires du Christ” (Lumen Gentium n°27) montre que l’Eglise est profondément malade.

Freud déclarait qu’il y avait trois tâches impossibles : éduquer, enseigner, psychanalyser (Malaise dans la Civilisation/Culture, selon les traductions). Et pourtant inéluctables. Mais ce sont des tâches que l’on ne peut effectuer seul…

Les burn-out d’évêques surgissent alors que ceux des prêtres les ont précédés, et de longue date. Pour un professionnel, ce n’est pas l’exercice de son métier qui fatigue, c’est d’être astreint à travailler en porte à faux.

Faut-il parler du volume de travail ? Si à un prêtre qui a 50 paroisses, vous suggérez d’en céder une à la mouvance tradi, il pousse des cris d’orfraie. Cherchons ailleurs….

Faut-il penser à la solitude ? Une compagnie abondante n’est-elle pas la bienvenue ? Mais quelle compagnie ? Celle qui récuse l’évêque, l’appelle Père, voire impose le prénom et le tutoiement.

Faut-il parler de la pauvreté ? Les frais sont couverts… Les capitaux de l’Eglise pourvoiront.

Faut-il parler d’agressivité ? De dérision (Golias) ? Bref, de plan pourri ? Et si c’est le cas, qui a transformé la mission épiscopale en plan pourri ? Imagine-t-on Mgr Lustiger (la bête noire de Golias, qui l’appelle Lustifer) en burn-out ? Impensable !

Si l’on conçoit la Conférence des Évêques de France comme une assemblée de vicaires du Christ (LG27), coiffée d’un vicaire du Christ un peu plus égal que les autres, tous ces vicaires sont astreints à figurer un seul Christ, façon puzzle. Pour enseigner quoi ? Un seul Seigneur, une seule Foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père ? J’ai chanté ça à pleins poumons avec les copains lors de ma première communion, en 1959, soit avant Vatican II, du temps où les évêques n’étaient que les vicaires des apôtres. C’était moins prestigieux, mais ça tenait la route.

A quoi bon en faire les vicaires du Christ, pour les porter en altitude jusqu’au vertige, et simultanément les enfermer tous dans le même clergyman irrespirable ? Résumons nous : c’est la promotion flatteuse qui est de pure fiction, puisque le pape François lui-même n’en veut plus, ce qui lui permet de dire ce qu’il veut quand il veut. Mais la vraie combine de Moulins Beaufort, évoquée à Lourdes en 2012, il faut la débusquer, pour soulager les évêques en burn-out, ceux qui crèvent de ne pas pouvoir annoncer la Vérité au monde, car seule la Paix est, parait-il (Mgr Ravel) le Bien suprême.

Être évêque, ce n’est pas gouverner, enseigner, sanctifier. C’est devenir la partie d’un tout, avec prière de la boucler pour ne pas manquer à l’unité ! Elle est où la promotion ? La voici : la CEF unie comme un seul homme a le privilège de dire ce que l’Esprit veut pour notre temps. Elle est pas belle, la vie ? Alors, toutes les mitres à l’unisson, silence dans les rangs, et un beau sourire christique pour la photo. On se motive, car on est fier d’être Dieu collectivement. Heureux comme Dieu en France?

Dr Ph. de Labriolle, Psy. Hon. des Hx