Meylan : le recours contre la construction de l’église de la FSSPX rejeté en appel

Cinglante défaite pour une association laïciste proche de la mairie de Meylan (divers gauche) en banlieue de Grenoble qui s’oppose, avec l’appui de la mairie qui bafoue le permis accordé par la municipalité précédente, à la construction d’une église pour la FSSPX, sur le terrain de leur école, dans la commune. En appel, le recours contre le permis a été rejeté.

Comme l’indique France 3 en surjouant le gigantisme du projet pour faire peur, il s’agit d’un “permis accordé en 2017 à la Fraternité par l’ancien maire de Meylan, et contre lequel la nouvelle municipalité livre également bataille. “Un édifice religieux de 650 m² serait démesuré dans un quartier résidentiel qui n’est pas fait pour des rassemblements à visée régionale”, regrette le maire divers gauche de la commune, Philippe Cardin.

Le lieu de culte de 299 places, qui deviendrait le plus grand de Meylan, doit être construit sur le terrain d’une petite école catholique hors contrat de la communauté. Installé là depuis 25 ans, l’établissement se situe à deux pas du lycée du Grésivaudan, fréquenté par quelque 1 500 élèves”.

Le maire s’est fendu d’un nouveau communiqué cinglant, où il prétend juger les intentions des fidèles ““il m’est impossible d’accepter que Meylan devienne un centre stratégique pour un groupe religieux intégriste qui ne reconnaît pas la liberté de croire ou l’égalité entre les femmes et les hommes”, ajoute le maire par voie de communiqué, dénonçant l’“idéologie extrémiste” de la Fraternité et le risque de “trouble à l’ordre public” généré par son projet. Une autre procédure oppose le maire à la FSSPX pour les propos qu’il a tenu à l’égard de celle-ci et de ses fidèles.