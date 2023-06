Appel au calme de Mgr Rougé

Appel de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre et de l’association FAIR (Fraternité Amicale Interreligieuse de Nanterre) :

Responsables religieux de la ville de Nanterre et engagés depuis longtemps pour la fraternité, nous voulons en appeler ensemble, en ces

heures si éprouvantes pour notre ville et notre pays, au dialogue et à la paix. Nous entendons les souffrances et les colères qui s’expriment et adressons nos sincères condoléances à la mère et à la famille de Nahel mais nous affirmons aussi d’une seule voix que la violence n’est jamais un bon chemin. Nous appelons tous les croyants à être des serviteurs de la paix et nous sommes tous ensemble disponibles pour y contribuer.

En ce 29 juin, je célèbre une Messe pour la paix à #Nanterre et en France en l’église Sainte-Marie des Fontenelles à 9h — Mgr Matthieu Rougé (@MgrMRouge) June 29, 2023

[en image, les lieux des émeutes, réalisée par FDesouche]