Une belle moisson pour la FSSPX

Un lecteur du Forum Catholique a compilé les chiffres des ordinations de la FSSPX pour cette année :

17 décembre 2022 – Séminaire Nuestra Señora Corredentora (La Reja, Argentina)

– 1 ordination sacerdotale (Mexicain)

– 4 ordinations au diaconat (2 Argentins, 1 Brésilien et 1 Philippin)

16 juin 2023 – Séminaire Saint-Thomas-d’Aquin (Dillwyn, Etats-Unis)

– 2 ordinations sacerdotales (1 Américain et 1 Irlandais)

– 6 ordinations au diaconat, dont 5 pour la FSSPX (3 Américains, 1 Sudcoréen et 1 Irlandais) et 1 frère du monastère bénédictin Notre-Dame de Guadalupe (Silver City, Etats-Unis)

24 juin 2023 – Séminaire Herz-Jesu (Zaitzkofen, Allemagne)

– 2 ordinations sacerdotales, dont 1 pour la FSSPX (Polonais) et 1 Ukrainien de la Fraternité Saint-Josaphat (Lviv, Ukraine)

– 2 ordinations au diaconat (1 Russe et 1 Autrichien)

29 juin 2023 – Séminaire Saint Pie X (Écône, Suisse)

– 5 ordinations sacerdotales (1 Canadien, 2 Français et 2 Suisses)

– 12 ordinations au diaconat, dont 9 pour la FSSPX (8 Français et 1 Gabonais) et 3 capucins de Morgon (France)

TOTAL: 10 ordinations sacerdotales (dont 9 pour la FSSPX) et 24 ordinations au diaconat (dont 20 pour la FSSPX)