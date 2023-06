Le nouveau numéro, accessible en ligne, du magazine Cardinalis propose un entretien avec le cardinal Arinze, qui estime que l’épiscopat allemand s’engage dans la voie de l’hérésie et du schisme, une longue analyse sur le pape et l’idéologie du genre, prônée par un certain nombre de prélats dont le fameux jésuite Martin, un portrait du cardinal Koch, ainsi qu’une liste des cardinaux papabili, que voici :