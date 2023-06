Plus d’un demi-million de personnes ont quitté l’Eglise catholique en Allemagne en 2022

Le nombre exact s’élève à 522 821. Ce chiffre dépasse de loin le précédent record de 359 338 qui datait de 2021.

Fin 2022, le nombre des catholiques allemands s’élevait à 20 973 590 fidèles. Avec les décès, les entrées et les réadmissions, la perte s’élève à 708.285. La perte globale de l’année dernière était de 550 000. Le nombre de nouveaux fidèles est resté constant : 1 447 (contre 1 465 en 2021), et le nombre de réadmissions a légèrement diminué, passant de 4 116 à 3 753.

En termes absolus, la majorité des départs a eu lieu dans l’archidiocèse de Cologne : 51 345 (contre 40 772 en 2021), suivi par Munich et Freising (49 029, contre 35 323) et Fribourg (41 802, contre 30 043). A l’autre extrême, le diocèse de Görlitz n’a enregistré que 422 démissions (contre 254). En pourcentage, les diocèses ayant le moins de sorties sont Görlitz (1,42 %), Erfurt (1,72 %), Paderborn (1,91 %), Magdebourg (1,95 %) et Aix-la-Chapelle (1,95 %). Les sorties les plus nombreuses en pourcentage ont été enregistrées à Hambourg (3,74 %), Berlin (3,38 %), Munich et Freising (3,14 %), Cologne (2,84 %) et Dresde-Meissen (2,76 %).

En 2022, les chiffres relatifs à la pratique religieuse ont légèrement augmenté. Seul le nombre de confirmations a diminué. Le nombre de mariages a augmenté de manière significative, d’un peu plus de 20 000 à plus de 35 000. La pratique a également augmenté : de 4,3 à 5,7 % des catholiques. Mais les mariages et la pratique restent inférieurs à ceux de 2020 (38 500 et 5,9 %).