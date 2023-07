Université d’été de la FSSPX : Mourir sans entraves, et après ?

Voici le programme et la présentation de l’université d’été de la FSSPX, du 12 au 16 août, à la Martinerie (36) près de Châteauroux :

“La mort que l’on cache est pourtant partout. Après le droit à l’avortement et la PMA, c’est maintenant l’euthanasie qui veut nous transformer en animaux d’une grande ferme dont on ne pourra, bientôt, pas sortir vivant.

Il faut maintenant réagir contre cet abêtissement et sauver cette nature sans laquelle la grâce ne peut être greffée. Cette Université d’été est le temps et le lieu de cette saine et sainte réaction française et catholique.

Quelles sont les différences entre une interruption de grossesse et un meurtre, entre une euthanasie et un crime sauvage, entre un suicide assisté et un assassinat ?

Qui décidera que la vie doit être achevée ? Quelle est cette dignité de l’homme dont tous parlent et que tout menace ? L’homme, d’ailleurs, a‑t-il une dignité alors qu’on peut le supprimer comme un animal nuisible qu’on abat lorsqu’il gêne ?

Quelles sont les limites de l’agir social, chargées d’éviter que l’homme ne soit vraiment un loup pour l’homme ?

Du 12 au 16 août à La Martinerie, venez vous frotter aux objections actuelles pour l’euthanasie, pour repartir fiers et convaincus que Notre-Seigneur nous appelle non seulement à vivre, mais surtout à bien vivre“.

Programme

Conférences

Euthanasie, suicide assisté… de quoi parle-t-on ? Actualité de la fin de vie en France (Nicolas Boutin) L’art et la résurrection de la chair (Mme Tilloy) Accompagner la fin de vie : les soins palliatifs (François-Xavier Piloquet) L’acharnement thérapeutique, est-ce bien raisonnable ? (Abbé Knittel) Peut-on se suicider ? (M. Jourdain) Une fausse solution à la fin de vie : la réincarnation (Abbé de Sainte-Marie) Pourquoi la souffrance et la mort ? (Abbé Foucauld le Roux) Mourir dans la dignité : quelle est la vraie dignité de l’homme ? (Jean-Etienne Voyau) La vie éternelle (Abbé Benoît de Jorna)

Ateliers – comment répondre à ces objections :