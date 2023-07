Evêque auxiliaire d’Astana au Kazakhstan, Mgr Athanasius Schneider, s’est depuis plusieurs années fait remarquer par ses propos courageux sur la crise de l’Eglise et de la société. Dans cet entretien avec Jean-Pierre Maugendre, il revient sur son enfance en Union soviétique et les origines de la crise que vit notre civilisation. Il nous livre sa vision de la situation actuelle de l’Eglise et les réflexions que lui inspire le prochain synode des évêques sur la synodalité.

Soutenir TV Libertés