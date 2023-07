Lancement de l’association Exsurge Domine

Dans le but d’aider « les prêtres et les religieux victimes des purges bergogliennes », Mgr Carlo Maria Viganò a lancé l’association Exsurge Domine. On peut retrouver le communiqué de lancement de cette association.

Comme l’écrit, l’ancien Nonce apostolique aux États-Unis,

La persécution du Vatican – où les protégés de Bergoglio dominent impunément – se manifeste également par des actions disciplinaires qui violent les lois de l’Église et le but même pour lequel elles ont une légitimité : innombrables sont le cas de mises sous tutelle de diocèses et de communautés religieuses, d’inspections intimidantes, de visites apostoliques spécieuses, de destitutions d’évêques, de suspensions a divinis et de réduction à l’état laïc des prêtres qui ont le seul tort de ne pas vouloir apostasier la Foi catholique (…).

À cette fin, sous mon patronage personnel, a été créée l’Association civile Exsurge Domine, dont le but social est « d’apporter assistance, soutien et aide matérielle aux clercs, aux religieux et aux laïcs consacrés qui se trouvent dans des conditions de difficultés économiques et logistiques particulières ; de défendre la Tradition immuable et incorruptible de la Foi catholique ; de préserver et de promouvoir la Liturgie traditionnelle ; d’encourager l’étude et l’approfondissement théologique et culturel de l’immense patrimoine religieux, historique et artistique de la Chrétienté ; de favoriser les occasions de dialogue et de rencontre entre les diverses associations, expériences ou groupes opérant dans le cadre de la Tradition de l’Eglise Catholique ».

Exsurge Domine pourra par la suite devenir une Fondation, mais dès maintenant elle œuvrera au niveau international, s’engageant dans l’assistance des religieux persécutés en raison de leur fidélité à la Tradition. Toute personne qui partage ces objectifs peut contribuer à la soutenir.