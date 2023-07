Mgr Waterloo, evêque de Saint-Etienne ?

L’évêque de Saint-Etienne s’appelle Mgr Bataille, mais pour défendre ses prêtres tabassés par des émeutiers, il ne correspond guère à son nom, relève le journal breton indépendant Breizh Info, qui s’attarde sur la communication diocésaine au sujet du passage à tabac d’un prêtre et des réponses faites par le diocèse par communiqué et à France Bleu.

Il n’est guère étonnant qu’il y ait un problème de vocations surtout diocésaines… qui irait devenir “frère” et “fils” d’un responsable incapable de défendre ses troupes, ou tout au moins avoir un minimum de correction et de respect pour ceux, comme ce prêtre, qui ont donné soixante ans de vie à l’Eglise ? Comme le confie un prêtre occitan, “les évêques se voient comme les vicaires du Christ, mais pour beaucoup d’entre eux, les prêtres, les séminaristes, les doyens des cathédrales même, ne sont pas dignes d’eux, et ceux-là le font sentir en toutes circonstances – il ne faut pas que les mêmes se plaignent d’être isolés, esseulés, et brisés par leur fonction“.

Breizh Info écrit : “L’évêque de Saint-Etienne est Mgr Bataille (photo). Mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas d’un foudre de guerre. En fin d’après-midi, un de ses prêtres, un religieux âgé de 80 ans, a été tabassé et mis par terre par des émeutiers, qui lui ont ensuite volé son portefeuille et son portable. Plutôt que de défendre son prêtre, le diocèse s’est empressé d’affirmer qu’il s’agissait d’un fait divers sans importance, et surtout sans lien avec les émeutes.

Le prêtre agressé s’appelle Francis Palle, religieux de Saint-Vincent de Paul. Le diocèse s’est empressé, auprès de France Bleu, de « dissocier cette agression des violences urbaines » qui ont eu lieu à Saint-Etienne le même jour : « on ne sait pas ce que ces personnes [les agresseurs] ont fait avant ou après ces violences, mais cette agression n’entre pas dans le cadre des émeutes », a affirmé un interlocuteur diocésain à la radio locale, poursuivant qu’il s’agissait d’un « simple fait divers ».

Selon le diocèse, « l’agression du père Palle n’apparaît pas liée à sa condition de religieux-prêtre », d’après cette fois le communiqué officiel, qui réitère qu’elle n’a pas eu lieu « dans le cadre des événements violents de ces derniers jours », bel euphémisme où l’on apprend que des émeutes et des pillages sont en fait cadrés. Lapsus révélateur ? Néanmoins Mgr Bataille ne pousse pas la dhimmitude absolue jusqu’au refus de porter plainte“.