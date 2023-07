Lourdes (65) : conférence le 5 juillet sur les apparitions mariales du sanctuaire d’Alet

Le 5 juillet prochain, une conférence aura lieu aux salles saint Pierre, à Lourdes, à 20h30. M. Nicolas DARGEGEN, mercredi 5 juillet à 20h30 , Salles St Pierre (16 rue Bartayrès, 65100 Lourdes ) au sujet des apparitions mariales de Notre-Dame d’Alet , au XIe s., près de Toulouse. M. DARGEGEN, Archiviste du Sanctuaire de Lourdes, vient tout juste de publier un très beau livre retraçant l’histoire de ces apparitions de Notre-Dame : Notre-Dame d’Alet, un antique sanctuaire contemporain. Il a été préfacé par Mgr de Kerimel.

Situé à Montaigut-sur-Save (Haute-Garonne) dans l’archidiocèse de Toulouse, Notre-Dame d’Alet est l’un des plus anciens sanctuaires mariaux de France. Marie serait apparue à un laboureur au XIe siècle et une chapelle votive fut édifiée. La tradition fixe également à Alet le lieu où saint Dominique reçut le Rosaire des mains de la Vierge. Ruinée lors des guerres de Religion, l’église fut reconstruite au XVIIe siècle après de nouvelles apparitions. Ce lieu sacré échappe au démantèlement pendant la Révolution, puis la ferveur populaire reprend et s’amplifie avec le couronnement de la Pietà, autorisé par le pape Pie IX en 1863. Depuis l’origine, de nombreuses guérisons ont été recensées.

Enfin, depuis 2007, tel un phénix, le sanctuaire se relève. Des travaux ont permis à ce lieu unique de renaître et, aujourd’hui, les pèlerinages reprennent. Sur le fronton de l’église de ce sanctuaire de la Compassion, on peut lire en latin : « […] Et sanem mea te gratia semper Alet / « Ma main, du haut des cieux, te soutiendra toujours ».

L’auteur Nicolas Dargegen est historien, responsable du service des archives et du patrimoine du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Diplômé en ingénierie documentaire, il a collaboré en tant qu’archiviste-documentaliste à différentes structures d’archives et bibliothèques privées ou publiques. Il est l’auteur de Lourdes, le passage des saints (onTau, 2020) et co-auteur d’un livre sur

l’histoire de la congrégation religieuse de Sainte-Colombe (Bastille ed., 2013).

