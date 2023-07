Tournée des Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles) en août

Les Petits-Chanteurs de Saint-Charles (Versailles) seront en tournée en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne au mois d’août :

Concerts “Musique Sacrée”

Petits Chanteurs de Saint-Charles (Versailles)

direction : Rogatien Despaigne

Solistes du choeur

entrée libre



samedi 19 août à 17h30

église Notre-Dame de Peyragude (Penne d’Agenais )

dimanche 20 août à 16h

cathédrale Saint-Sacerdos (Sarlat-la-Canéda)

lundi 21 août à 20h30

église Saint-André (Monflanquin)



mardi 22 août à 20h30

église Sainte-Catherine (Villeneuve-sur-Lot)



mercredi 23 août à 20h30

église Saint-Pierre (Castillonnès)

jeudi 24 août à 20h30

église Saint-Antoine (Fumel)

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles chantent la Musique Sacrée depuis 40 ans. Ils se produisent dans de nombreux concerts à Versailles, en France ou à l’étranger.

Chaque année en été, ils partent en tournée de concerts en France ou en Europe. Cette année ils seront en Lot-et-Garonne et en Dordogne du 17 au 26 aout 2023. Ils sont dirigés par Rogatien Despaigne.

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles s’efforcent par leur chant de louer le Seigneur et ses merveilles et de rayonner partout leur foi et leur joie chrétienne, persuadés que le chant vient du cœur et va droit au cœur. Ils font partie de la Fédération Française et de la Fédération Internationale des Pueri Cantores. Avec les petits chanteurs du monde entier, ils chantent la paix de Dieu pour que, sur la Terre, les hommes de bonne volonté vivent en paix.

Répertoire – Les Petits Chanteurs de Saint-Charles chantent les motets de la Renaissance (Palestrina, Viadana) et les maîtres de la musique classique sacrée : Charpentier (Messe de Minuit), Vivaldi (Gloria), Haendel (Le Messie), Bach (Magnificat, Passion selon St Jean, Cantates), Pergolèse (Magnificat), Haydn (Messe Saint-Nicolas, Missa in Tempore Belli), Mozart (Messe du Couronnement, Requiem, Vêpres Solennelles pour un Confesseur), Rossini (Petite Messe Solennelle), Gounod (Messe Sainte Cécile, Les Sept Paroles de N.S. Jésus Christ sur la croix), Fauré (Requiem), Duruflé (Requiem) ou encore Bruckner.

Activités – Ils ont tout spécialement à cœur de respecter la tradition des manécanteries qui, à travers les siècles, ont loué le Seigneur dans les offices liturgiques ; c’est pourquoi ils chantent chaque mois la messe dominicale. Tous les ans, les Petits Chanteurs de Saint-Charles donnent plusieurs concerts avec un programme de chants de Noël en décembre, puis, en juin, des grandes œuvres de la musique sacrée, notamment dans le cadre du Mois Molière à Versailles.

Ils participent aussi aux évènements exceptionnels comme les messes des Papes François (Rome en 2015 et 2023) et Benoît XVI (Paris en 2008, Rome en 2011) ou le festival Cantica Sacra de Rocamadour (2006 et 2013).

Les Petits Chanteurs de Saint-Charles ont enregistré 13 CD que vous pouvez vous procurer à la sortie des concerts ou sur notre site Internet : http://petits-chanteurs-st-charles.fr