Affaire McCarrick : des évêques dénoncent d’autres évêques qui savaient…

Mgr Shawn McKnight, le nouvel évêque de Jefferson City (Missouri), a écrit, le 6 août dernier sur le blogue officiel du diocèse The Catholic Missourian, ce qui suit :

« L’accueil chaleureux que vous m’avez réservé contraste nettement avec le dard qu’ont constitué les récentes informations sur le scandale de l’archevêque McCarrick et le silence de tant d’évêques qui étaient au courant. C’est presque insupportable. Comment un frère évêque a-t-il pu mépriser avec une telle dureté la dignité de jeunes garçons, de séminaristes et de prêtres pendant des dizaines d’années et que personne ne l’aie pris à partie ? Je ne me l’explique pas. Cela ne peut pas durer et j’espère qu’avec la grâce de Dieu il y aura un changement de culture au sein du clergé ».

Dans une homélie qu’il a donnée le dimanche 19 août, Mgr Steven Lopes, évêque aux Armées des États-Unis, a déclaré qu’il ne croyait pas ses frères dans l’épiscopat qui disent ignorer les turtpitudes de l’archevêque McCarrick. Il déclare qu’un type de réaction aux révélations sur McCarrick ne fut « pas fameux. Celui du défilé de cardinaux et d’évêques courant devant les caméras de télévision, étreignant leurs croix pectorales et disant : “Je n’en savais rien”. Je ne crois pas cela et pourtant je suis l’un d’eux ».