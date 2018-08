Après McCarrick, le cardinal Farrell ?

Après la démission forcée du Sacré Collège, le 27 juillet, imposée au cardinal Theodore McCarrick, un des grands électeurs du pape Bergoglio, ancien archevêque de Washington D.C., convaincu de pratiques homosexuelles, une autre démission de ce type pourrait bientôt suivre. Ce serait celle du cardinal Kevin J. Farrell, 71 ans, créé cardinal par le pape François, et qu’il avait nommé préfet du nouveau dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Longtemps « très proche » du cardinal McCarrick, le cardinal Farrell, malgré toute l’amitié et la confiance que lui porte le pape, devrait, lui aussi, se retrouver in nigris.