Un cardinal injurie des séminaristes

Sur le site de la Congrégation pour le Clergé, dirigée par le très “franciscain” et très influent Beniamino Stella – créé cardinal par le pape François en 2014 –, est publiée une relation de la dernière assemblée plénière de Congrégation du 1er juin dernier, qui s’est tenue à la Curie générale de la Compagnie de Jésus. Dans cette relation, se trouve ce passage, qui reproduit les paroles mêmes du cardinal Stella, dirigeant les travaux de la plenaria :

« En relation avec les différents aspects de la formation déjà traitée en référence avec la ratio [la ratio fondamentalis pour la formation des séminaristes du 8 décembre 2016], je voudrais également souligner le cas des séminaristes “traditionalistes”, qui ne sont pas sans poser des problèmes, d’abord à leurs formateurs, et ensuite à leurs les évêques après leur ordination. On doit donc soigneusement examiner une “rigidité”, dont le Saint-Père nous a parlé ce matin, avec une fixation sur une image passée de l’Église, de même que sur les apparences extérieures, ce qui est particulièrement visible dans le domaine liturgique. Il n’est pas rare que cela révèle des personnalités narcissiques et vaniteuses, ainsi qu’une tendance à “fuir” les devoirs pastoraux concrets, pour se réfugier dans un intimisme et dans les formes d’un passé que ces séminaristes n’ont d’ailleurs pas connu et qui n’appartient pas à leur vie réelle ».