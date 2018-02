Cardinal Zen : le cardinal Parolin se trompe…

Sandro Magister, le célèbre vaticaniste de L’Espresso, a publié sur son blogue Settimo Cielo la traduction d’un article rédigé en chinois, le 5 février, par le cardinal Zen Ze-kiun, archevêque émérite de Hong Kong, sur son propre blogue. Sous le titre « Quatre observations », le cardinal y répond aux réactions du Vatican qui ont suivi sa lettre ouverte en chinois du 29 janvier : Risque de schisme en Chine qu’AsiaNews, l’agence d’informations de l’Institut pontifical pour les missions étrangères, avait immédiatement relayée en plusieurs langues (italien, anglais, espagnol). La publication de cette lettre ouverte avait provoqué une déclaration de Greg Burke, directeur de la salle de presse du Vatican, le 30 janvier (texte original en italien ici, traduction en français là), puis un entretien du cardinal Pietro Parolin accordé à Gianni Valente de La Stampa, et publié le 31 janvier, et des spéculations sur un accord imminent entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine. Il est permis de s’interroger si sacrifier l’Église dite clandestine en Chine, et de la haute diplomatie ou une trahison…

Nous publions ci-dessous la traduction de ce dernier article du courageux cardinal Zen, réalisée par le blogue Diakonos qui publie, notamment, les traductions en français des posts de Sandro Magister, et nous le remercions de nous en avoir donné l’autorisation. R.C.

Certaines personnes qui me veulent du bien m’ont conseillé de prier plus et de parler moins. Il est juste de prier plus, parce que le Seigneur est notre espérance et que nous avons confiance en l’intercession de la Vierge Marie, la Mère de Dieu.

On m’a probablement conseillé cela par peur qu’en parlant trop, je risque d’être plus facilement attaqué. Mais je n’ai pas peur, pour autant que mes paroles soient justes et utiles. À mon âge [86 ans], peu m’importe de gagner ou de perdre.

Je veux parler encore parce que j’ai le sentiment que bientôt, je ne pourrai plus parler. C’est pourquoi je vous demande pardon.

Dans la lecture de la messe de ce dimanche, Job doit endurer la longue nuit de la souffrance et il se lamente de ne plus voir le bonheur de ses yeux. Mais le psaume 146 nous invite à louer le seigneur qui guérit les cœurs brisés. Ces derniers jours, les frères et les sœurs qui vivent sur le continent chinois ont appris que le Vatican est sur le point de se rendre au parti communiste chinois et ils se sentent donc mal à l’aise. Vu que les évêques illégitimes et excommuniés seront légitimés tandis que ceux qui sont légitimes seront contraints à se retirer, il est logique que les évêques légitimes et clandestins s’inquiètent du sort qui les attend. Combien de nuits de souffrance les prêtres et les laïcs endureront-ils à la pensée de devoir s’incliner et d’obéir à ces évêques qui sont aujourd’hui illégitimes et excommuniés mais qui demain seront légitimés par le Saint-Siège, avec l’appui du gouvernement ? D’autant que le désastre a déjà commencé aujourd’hui, sans attendre demain. Depuis le 1 février, les nouvelles lois du gouvernement sur les activités religieuses sont entrées en vigueur. Les prêtres clandestins de Shanghai ont demandé à leurs fidèles de ne plus se rendre à leurs messes sous peine d’être arrêtés s’ils persistaient à le faire ! Mais n’ayez pas peur car le Seigneur guérit les cœurs brisés. Le secrétaire d’État du Saint-Siège a déclaré que « nous connaissons les souffrances endurées hier et aujourd’hui par les frères et les sœurs chinois ». Mais cet homme de peu de foi sait-il ce qu’est une véritable souffrance ? Les frères et les sœurs du continent chinois n’ont pas peur d’être réduits à la pauvreté, d’être mis en prison, de verser leur sang, leur plus grande souffrance est de constater qu’ils sont trahis par les « membres de leur famille ». L’interview de Parolin est truffée d’opinions erronées (en espérant que ses discours soient cohérents avec ses pensées). Il est indécent de la part d’un haut dirigeant du Saint-Siège de manipuler la lettre [aux catholiques chinois] d’un pape, même s’il s’est retiré, en citant la phrase (4.7) : « la solution des problèmes existants ne peut être recherchée à travers un conflit permanent avec les Autorités civiles légitimes » tout en dissimulant le fait que la lettre poursuit immédiatement en affirmant que « dans le même temps, une complaisance envers ces mêmes Autorités n’est cependant pas acceptable quand ces dernières interfèrent de manière indue dans des matières qui concernent la foi et la discipline de l’Église. »

Au cours des JMJ en Corée, le pape a déclaré aux évêques asiatiques que « le présupposé du dialogue est la cohérence avec sa propre identité ». Des personnes bien informées aux plus hauts échelons du Saint-Siège déclarent aujourd’hui avec regret que « nous sommes comme des oiseaux en cage mais que la cage pourrait s’agrandir, nous tentons donc d’obtenir le plus grand espace possible ». Mais le véritable problème n’est pas la taille de la cage mais la question de savoir qui se trouve à l’intérieur. Les croyants clandestins ne sont pas à l’intérieur de cette cage. Mais aujourd’hui vous voulez les forcer eux aussi à y entrer pour que eux aussi soient « réconciliés » avec ceux qui sont déjà à l’intérieur ! Certes, il y a dans cette cage des personnes qui y ont été contraintes mais également des personnes serviles et assoiffées de pouvoir qui s’y complaisent. (J’ai été le premier à dire qu’en Chine, il n’y avait qu’une seule Église et que tous les croyants, aussi bien de l’Église officielle que de l’Église clandestine aimaient le Pape, mais aujourd’hui je n’oserais plus affirmer une telle chose).

Puisque j’ai choisi de privilégier la vérité et la justice (tout ce que je dis part du principe qu’il faut protéger la réputation du pape et afficher clairement la doctrine de l’Église), je n’ai pas de problème pour dire que j’ai fait part de mes opinions sur le « dialogue » au Pape François quand il m’a reçu en audience privée il y a trois ans. Le pape m’a écouté attentivement pendant quarante minutes sans m’interrompre. Au moment où je lui dit que, objectivement parlant, l’Église officielle du continent chinois était schismatique (en tant qu’administration autonome indépendante du Saint-Siège mais dépendant du gouvernement), le Pape m’a répondu : « Bien sûr ! ».