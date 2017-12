Consécration du diocèse de Perpignan au coeur Immaculée

Vendredi 8 décembre Mgr Turini a consacré le diocése de Perpignan Elne au coeur Immaculée de Marie, en la cathédrale de Perpignan devant plus de 1 200 personnes. Voici le texte de la consécration :

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Église, depuis longtemps notre diocèse a été appelé le « jardin de Marie », témoignant ainsi combien tu as toujours eu une place de choix dans le cœur de tes enfants, plaçant leurs vies sous ta protection maternelle et te vénérant comme l’Immaculée Conception.

Tu nous montres comment mener une vie exempte de péché dans le Christ Jésus et, par notre baptême, nous espérons partager pleinement avec toi l’héritage promis aux enfants de Dieu. Tu nous as accompagnés tout au long de notre chemin, à travers l’histoire de notre terre catalane et de notre vie, partageant nos joies et nos peines. Pleins de reconnaissance et de confiance, nous venons aujourd’hui à toi pour te consacrer notre diocèse de Perpignan-Elne.

Rassemblés dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous plaçons complètement dans le sanctuaire de ton Cœur et confions le passé, le présent et l’avenir de notre diocèse à tes soins maternels.

Pour cette raison, moi, Norbert TURINI, évêque de Perpignan-Elne, je consacre à ton Cœur Immaculé la portion du Peuple de Dieu qui m’a été confiée.

Je confie chacune et chacun à ton Cœur maternel qui nous enseigne à faire confiance au projet d’amour de Dieu. Veille sur nos séminaristes, nos prêtres et nos diacres pour qu’ils soient toujours des apôtres et des serviteurs généreux de ton Fils. Veille sur les consacrés pour qu’ils soient le cœur aimant et priant de notre diocèse. Veille sur les familles pour qu’elles soient de véritables petites églises domestiques. Veille sur les jeunes pour qu’ils soient le cœur dynamique et enthousiaste de l’Eglise. Veille sur les malades, les souffrants, les délaissés, recouvre-les de ton manteau maternel. Veille enfin sur moi, que je sois toujours un bon pasteur pour ce peuple que ton Fils m’a confié.

O Vierge Marie, aide-nous, en tant que catholiques, à vivre en paix avec toutes les personnes de bonne volonté et à dialoguer avec respect et amitié avec tous ; apprends-nous à toujours témoigner de notre amour pour Jésus, ton Fils ; à défendre les droits naturels des femmes, des hommes et des familles ; inspire-nous toujours à protéger les enfants à naître, à aider les pauvres et les marginalisés, à soutenir les malades et les personnes âgées jusqu’au terme naturel de leur vie. Pleins de confiance en l’avenir, nous nous tournons vers toi, la nouvelle Ève, la Mère de tous les vivants, pour trouver en toi secours et vigueur.

Puisse la Croix de ton Fils, plantée au sommet du Canigou, être reconnue comme l’Arbre de vie, dont les fruits sont visibles et accessibles à chacune et à chacun dans le jardin de ce monde et comme le signe de l’Amour de ton Fils pour tous.

Marie notre Mère, nous plaçons donc notre diocèse, dans le sanctuaire de ton Saint Cœur parce que nous savons que nous y trouverons Jésus, qui vit et règne avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen.