Les évangéliques font le boulot de nos évêques

Par le présent rapport couvrant les années 2013 à 2017, le Conseil National des Évangéliques de France (Cnef), en collaboration avec l’Alliance Évangélique Mondiale et l’Alliance Évangélique Européenne à laquelle il appartient et en partenariat avec les associations françaises (le Comité Protestant pour la Dignité Humaine, Portes Ouvertes France et Advocates France-Juristes & Chrétiens) porte à l’attention du Conseil des droits de l’Homme 12 recommandations concernant le respect par l’État Français de la liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 18 du PIDCP) et de la liberté d’expression (article 19 du PIDCP).