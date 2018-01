La Croix accompagne les nouvelles transgressions

La Croix a diffusé ce matin un sondage clairement orienté en faveur de la PMA pour les lesbiennes, de la GPA et de l’euthanasie. Aucune question n’interroge sur le droit des enfants à avoir un père et une mère, aucune sur les soins palliatifs. Encore une fois, le quotidien officieux de la CEF prend le parti du modernisme libertaire. Il est d’ailleurs symptomatique que les personnalités interrogées dans ce numéro ne soient pas connus pour être des défenseurs de la dignité de la personne humaine : Jean Leonetti, qui a ouvert la boîte de Pandore sur l’euthanasie, le Père Bruno Saintôt, Jésuite, responsable du département Éthique biomédicale du Centre Sèvres, et spécialiste de la sédation de la parole épiscopale… et enfin l’ineffable Mgr Jean-Luc Brunin, qui enfile les perles :

L’ancien président du Conseil famille et société de la Conférence des évêques de France ne remet pas en cause la méthode du sondage. Il la déclare acquise et critique… l’attitude de l’Eglise qui n’aurait pas vu venir cette évolution, alors même que le pape Jean-Paul II avait lutté contre cette culture de mort durant son pontificat, après que le pape Paul VI ait prophétisé dans Humanae Vitae la dissociation entre l’amour et la procréation, qui nous mène là où nous sommes. Les évêques ne les ont pas suivi. Pire : ils ont sabordé leur enseignement et maintenant ils accusent l’Eglise :