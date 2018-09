L’archevêque Chaput critique l’Instrumentum laboris du synode sur la jeunesse

La XVe assemblée générale du synode des évêques sera consacré au thème : Les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Il se tiendra à Rome du 3 au 28 octobre. Des voix se sont déjà élevées pour dénoncer le “verrouillage” par le haut de ce synode, tandis que Mgr Charles Chaput, archevêque de Philadelphie (Pennsylvanie) en avait publiquement demandé, fin août, le report, estimant, non sans raison, que dans la crise actuelle les évêques avaient perdu toute crédibilité. L’archevêque Chaput a franchi un pas de plus en critiquant vivement l’Instrumentum laboris (instrument ou document de travail) diffusé par la secrétairerie générale du synode des évêques. Il s’appuie sur une analyse reçue d’un « théologien respecté d’Amérique du Nord », et qu’il a fait paraître aujourd’hui dans First Things. Il y perçoit de graves problèmes théologiques et, notamment, la reprise de trois hérésies majeures : la naturalisme, le luthéranisme et le relativisme. Le texte étant très long, nous n’avons pu l’étudier en détail. Nous invitons nos lecteurs anglicistes à en prendre connaissance ici. Nous y reviendrons sans doute ultérieurement.