Le cardinal Wuerl a-t-il « disparu dans la nature » ?

Cité plus de 200 fois dans le rapport accablant du grand jury de Pennsylvanie diffusé par Josh Shapiro, procureur de l’État, le cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington D.C. et successeur du misérable McCarrick, a-t-il « disparu dans la nature » ? C’est ce que soutenait hier le blogue Church Militant : « son portable est coupé, il n’a pas occupé son appartement depuis plusieurs jours, toutes ses apparitions publiques ont été annulées et ne l’a pas vu pour les confessions privées qu’il reçoit, une fois par semaine, des prêtres de son diocèse ». Le cardinal a toutefois fait diffuser hier une lettre aux prêtres de son diocèse annonçant qu’il célèbrerait la messe en la cathédrale Saint-Matthieu de Washington dimanche 2 septembre. Les sources non précisées de Church Militant mais qualifiées de « fiables », laissent entendre que le cardinal Wuerl pourrait vouloir préparer son départ des États-Unis pour se rendre au Saint-Siège, en quelque sorte une fuite… On peut douter de cette information quelque peu sensationnelle et sans guère de reprises, mais, ce qui est certain, c’est que le procureur de Pennsylvanie Josh Shapiro, qui a lourdement incriminé le cardinal, a fait pression sur le ministère fédéral de la Justice et que ce dernier pourrait ouvrir une enquête sur l’Église catholique aux États-Unis en application du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, une loi fédérale de 1970 contre le crime organisé dans le pays. Ce qui est encore certain, c’est que Josh Shapiro a fait des émules puisque déjà au moins deux procureurs d’États (Illinois et Missouri) vont ouvrir une enquête approfondie sur les abus sexuels commis par des prêtres des diocèses de ces deux États.