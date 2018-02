Le diocèse d’Angoulême, en faillite, subventionne-t-il le MCR ?

Aujourd’hui, jeudi 8 février, les prêtres des 4 doyennés d’Angoulême sont en réunion autour du curé de St Jean-Baptiste et Saint Paul Ma Campagne l’abbé Benoît Lecomte pour, selon l’invitation :

Voici quelques extraits des réponses reçues lors de la journée de doyenné Centre-Ville le 14 janvier, à laquelle près de 200 personnes ont participé.

A la question

Comment verriez-vous la pastorale des personnes âgées et de la santé sur un secteur comme le Grand Angoulême ?

Extrait des réponses :

On apprend ainsi qu’il y a une antenne du MCR dans le diocèse d’Angoulême. Il est effectivement référencé sur le site du diocèse. Le diocèse vers-t-il une subvention ? Un laïc du MCR est-il rémunéré par le diocèse ? Il faut que les fidèles interrogent le diocèse.

Il n’y a pas de MRJC dans le diocèse. Mais l’évêque semble le regretter. Ainsi, dans un texte du 3 février 2018, Mgr Gosselin déclare :

« Il y a une diversité qui peut s’exprimer dans l’Eglise. Mais si quelqu’un veut dire en Eglise que Jésus n’est pas fils de Dieu, on est hors de ce qui nous rassemble tous. Différentes sensibilités peuvent quand même s’exprimer. Il y a vraiment une grande diversité dans l’Eglise, elle est voulue par Dieu et elle est aussi le signe de l’Esprit car Dieu diversifie d’une certaine manière. L’idée, ce n’est donc pas une pensée unique. En même temps, il y a le dogme qui n’est pas quelque chose de contraignant mais de libérant. Il y a donc cette idée de : on parle au nom de l’Eglise pour dire tous la même chose, mais il peut y avoir des sensibilités au sein même de l’Eglise ».

« Dans notre diocèse, je trouve qu’il manque des mouvements. Le scoutisme est par exemple une très grosse réalité en Charente. Mais le MEJ, mouvement eucharistique des jeunes, ou le MRJC, mouvement rural de jeunesse chrétienne, n’existent pas dans le diocèse. Il peut y avoir des mouvements dans lesquels on se sent plus à l’aise. Je crois que c’est important qu’il y ait cette diversité proposée à tous les chrétiens, également dans des mouvements d’adultes. Au niveau de la Conférence des évêques, nous repérons aussi qu’il y a une grande attente au niveau formation et accompagnement. Nous avons en effet des difficultés pour trouver des accompagnateurs et des aumôniers nationaux pour tous les mouvements. Cela pose le problème de l’accompagnement de ces mouvements et de la formation nécessaire. Les formations peuvent être assurées par les mouvements eux-mêmes mais on repère que, malgré tout, il y a des attentes. Comment faire ? Ce sont des questions que nous nous posons ensemble ».