Les dépenses pharaoniques du diocèse de Saint-Denis

Suite à mon article sur les finances du diocèse de Saint-Denis, un lecteur nous écrit :

Monsieur le Directeur,

Je lis sur Riposte Catholique que le diocèse de St Denis est en déficit de 900.000 €, parce que la population est pauvre. Disons plutôt que la population est toujours plus maghrébine, et qu’elle n’a pas l’idée – c’est bizarre, n’est-ce pas ? – de donner au denier de l’Eglise.

Donc, le diocèse de Saint-Denis n’est pas plus riche que les diocèses d’Alger ou d’Oran. La belle affaire ! Il devrait faire des économies. Or, l’association créée par le diocèse de Mgr Delannoy pour restaurer le chœur a dépensé 700.000€ pour un nouvel autel et un nouvel ambon pour la cathédrale, franchement ignobles. 700.000 €, et non 400.000€, comme on a raconté. Un vrai scandale ! C’est un autel en pierre avec un trou de lumière en forme de croix au milieu, nappé d’une grosse couche de verre. L’idée de l’artiste slovaque Vladimir Zbynovsky, dont j’espère qu’il donne au denier de l’Eglise, est de laisser passer la lumière du jour au milieu du bloc de pierre qui constitue l’autel sur tombeau de Saint-Denis dans la crypte. Génial non ? Oui, et 700.000€. Et donc pas de nappe sur l’autel, vendredi saint perpétuel ! Par ailleurs aucun décor sur cet autel de très grand luxe, pas de croix, pas de chrisme, rien de rien : un bloc de pierre.

Et alors, comme toujours quand on gagne peu et qu’on dépense beaucoup, on n’a plus d’argent, et il ne reste plus qu’à pleurer et à dire qu’on ne peut pas nourrir ses prêtres.

Un chrétien du diocèse

PS : selon mes informations, il faut revoir toute la voûte de la crypte, qui menace de s’effondrer sous cet autel druidique, d’autant que, pour le jour passe, il est prévu d’ôter la clé de voute de la crypte : faire tenir une voûte sans clé, c’est assez compliqué.

