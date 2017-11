« L’Étoile de Noël » : il y aura des Crèches dans les salles

Le dessin animé qui s’impose pour l’Avent ! « L’Étoile de Noël » raconte l’histoire de la Nativité, et il sort aujourd’hui dans 188 salles de cinéma en France. Nos amis de SAJE Distribution qui ont veillé à ce que ce film merveilleux ne sorte pas en catimini, nous informent d’une autre bonne nouvelle : « Pendant l’Avent, nul doute qu’on va encore nous rebattre les oreilles avec des histoires de crèches dans l’espace public. Cette année, grâce à l’ETOILE DE NOËL, la crèche sera présente dans des centaines de salles de cinéma, ces nouvelles agoras publiques ! ». Les enfants – petits et grands – vont raffoler de la plus belle histoire jamais survenue dans notre humanité. Dimanche dernier, une projection en avant-première s’est déroulée à Paris : voyez les réactions du jeune public – et du moins jeune…