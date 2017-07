Lettre pastorale «Accueil et hospitalité sur le chemin de Saint-Jacques»

Les évêques français et espagnols dont les diocèses sont traversés par les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle se sont réunis les mardi 11 et mercredi 12 juillet, après avoir parcouru à pied la dernière étape du parcours. Dans une lettre pastorale intitulée «Accueil et hospitalité sur le chemin de Saint-Jacques», ils reviennent sur le sens de cette attitude et sur le rôle des hôtes.

Les travaux furent présidés par Mgr Marc AILLET, évêque de Bayonne, coordonnateur de la pastorale des chemins de St Jacques désigné par la conférence épiscopale de France ; en présence de :

Mgr Bernard Nicolas AUBERTIN , Archeveque de Tours, pour la voie de Paris ;

Mgr François KALIST , évêque de Limoges, pour la voie de Vézelay ;

, évêque de Limoges, pour la voie de Vézelay ; Mgr Luc CREPY, éveque du Puy en Velay.

Longue d’une petite quinzaine de pages, cette lettre est accessible en ligne. En voici un extrait choisi :