Le lobby LGBT s’attaque à la liberté de l’Eglise

L’évêché de Bayonne organise des conférences publiques sur « l’accompagnement des personnes à tendance homosexuelle » les 7 mars à Bayonne et le 8 mars à Pau, animées par l’abbé Louis-Marie Guitton, délégué épiscopal pour la famille du diocèse de Fréjus-Toulon et aumônier national de l’association Courage, association qui propose un suivi spirituel aux personnes qui veulent être accompagnées. Cette association se présente « comme un groupe de catholiques attirés par les gens de même sexe » mais choisissant la chasteté, et dont les membres « sont guidés par des chapelains attentionnés qui leur proposent réconciliation et direction dans leur vie spirituelle ». Sur sa page d’accueil, on lit :

Vous éprouvez des tendances homosexuelles ou vous avez un proche dans cette situation et vous cherchez des réponses? Courage est un apostolat de l’Eglise catholique: il se propose d’aider ceux qui sont attirés par les personnes du même sexe ainsi que leurs proches. Nous sommes la seule organisation de ce type dans l’Eglise catholique qui soit approuvée par le Vatican. Sur notre site, vous découvrirez comment, à travers la vie de chasteté proposée à tout chrétien, vous pouvez passer de l’ “identité” homosexuelle à une personnalité plus complète dans la personne du Christ. Chez Courage, vous trouverez des hommes et des femmes qui partagent vos interrogations. Vous les rencontrerez en-ligne ou face à face, au cours des Réunions de Chapitre, des conférences et des journées de rencontre. Découvrez qui nous sommes. Naviguez sur notre site. Rencontrez-nous. Vous ne le regretterez sûrement pas. “Quand vous avez été mis à l’épreuve, ce ne fut jamais au-delà des forces humaines. Et Dieu est fidèle: il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce qui est possible pour vous. Mais avec l’épreuve il vous donnera le moyen d’en sortir et la possibilité de la supporter.” 1 Co 10,13

SOS homophobie et le mouvement LGBT (se disant) chrétien David et Jonathan ont annoncé par communiqué avoir saisi la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) et soulignent « l’irresponsabilité de la Conférence des évêques de France », à qui elles demandent, comme au diocèse de Bayonne, l’annulation des conférences. Benat Gachen, président de Los Bascos, une association LGBT de Bayonne, veut faire interdire ces conférences :

« Ces conférences sont dangereuses. La clé de voûte du discours de l’abbé Guitton est que l’homosexualité est une déviance, ça heurte frontalement toutes les avancées législatives de notre pays ».

Mgr Marc Aillet a réagi calmement hier sur Radio Lapurdi Irratia et Radio Présence Lourdes Pyrénées.