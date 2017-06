Mgr Antoine de Romanet nommé évêque aux Armées

Mgr Luc Ravel ayant été nommé archevêque de Strasbourg, le siège de l’évêché aux Armées françaises vient d’être confié à Mgr Antoine de Romanet.

Le Père Antoine de Romanet, né en 1962, est curé de la Paroisse Notre-Dame d’Auteuil depuis le 1er septembre 2010.

Il fut élève du Collège Sainte-Croix du Mans, du Collège Saint-Grégoire de Tours, et du Lycée Montaigne de Paris VIè.

Diplomé (Service Public) et Docteur (ès Sciences Economiques) de Sciences Po. Il a effectué son Service National au Caire (1986-1987).

Après la Maison Saint Augustin (1988-1989) il a étudié la Philosophie et la Théologie à Bruxelles (1989-1992) puis à Rome (1992-1996). Ordonné diacre en septembre 1994 à N-D de Grâce de Passy, où il a passé 4 ans comme séminariste, et ordonné prêtre en juin 1995, il est nommé comme Vicaire à N-D de l’Assomption de Passy et Aumônier du Lycée Molière (1996-2000), responsable des JMJ 2000 pour le Diocèse de Paris (1998-2001) puis Aumônier général du Collège Stanislas (2000-2002).

De 2002 à 2010 il est curé de la Paroisse Saint-Louis de France à Washington DC, USA.

En mars, il avait été nommé secrétaire général adjoint de la CEF.

Dans cette vidéo de 2013, il parle de l’argent et du rapport à l’argent au magazine Challenges :



Romanet: “au delà d’un certain revenu, il y a… par Challenges