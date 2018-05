Mgr Jacolin nommé à Luçon

Le Pape François a nommé ce mardi 29 mai, Mgr François Jacolin évêque du diocèse de Luçon, il était jusqu’à présent évêque du diocèse de Mende. Le diocèse de Luçon était vacant depuis la démission pour raison de santé de Mgr Alain Castet. Vous pouvez retrouver sur cette page les articles consacrés à Mgr Jacolin, qui a fait à Mende un peu ce qu’il a pu.

Ordonné prêtre en 1982 pour l’archidiocèse de Bourges, Mgr François Jacolin fut membre de l’équipe des Missionnaires de la Plaine à Saint-Gaultier (1984-1991) après ses premiers vœux dans cette congrégation le 4 août 1984. Il y fera sa profession perpétuelle le 30 septembre 1987 ; puis prêtre dans l’équipe d’animation spirituelle de l’Institution Léon XIII à Châteauroux (1985-1989).

De 1989 à 1991, Mgr Jacolin fut membre du service diocésain de la catéchèse. À partir de 1991 et jusqu’en 2004, Mgr Jacolin était membre de l’équipe sacerdotale d’Argenton-sur-Creuse. En 2001, il fut nommé curé modérateur de l’équipe sacerdotale chargée des paroisses d’Argenton, d’Éguzon et de Saint-Benoît-du-Sault. Puis de 1993 à 1999, Mgr Jacolin fut chargé de la formation des laïcs en responsabilité. En 1996, il devint Supérieur diocésain de la communauté des Missionnaires de la Plaine. Entre 1997 et 2003, il était délégué épiscopal pour le Renouveau charismatique. Il fut également, aumônier des Gens du Voyage de l’Indre (1998-2007) ; aumônier fédéral des mouvements « Chrétiens dans le monde rural » (2000-2006) ; vicaire épiscopal délégué à la vie religieuse (2003-2007) ; curé modérateur de l’équipe sacerdotale chargée de la paroisse de la Résurrection à Châteauroux (2004-2007).

Depuis 2007, Mgr Jacolin était évêque du diocèse de Mende.

Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Jacolin est membre de la Commission épiscopale pour la mission universelle de l’Église, en charge des Gens du Voyage.

L’installation de Mgr Jacolin aura lieu le dimanche 15 juillet en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Luçon à 16h.

Son message aux Vendéens