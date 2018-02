Mgr Percerou adresse une fin de non-recevoir aux Scouts d’Europe

Suite à la lettre ouverte de l’Association des Guides et Scouts d’Europe à Mgr Percerou, président du conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes et évêque de Moulins, où il existe une antenne du MRJC (est-elle financée par le diocèse ?), dans laquelle l’association s’étonnait que la jeunesse de France soit représentée par un membre du MRJC, dont la ligne religieuse est au moins ambiguë sinon clairement en décalage avec la doctrine de l’Eglise, et qu’aucun scout ne soit envoyé à Rome pour le pré-synode des Jeunes, Mgr Laurent Percerou (qui fut prêtre accompagnateur de l’Action Catholique Ouvrière et de la Mission Ouvrière, de septembre 2005 à juin 2011) a écrit aux responsables Scouts d’Europe : les grands mouvements de jeunes seront représentés… par l’intermédiaire de leurs fédérations internationales. Circulez, il n’y a rien à voir. Et Nathalie Becquart, directrice du service national pour l’évangélisation des jeunes, enfonce :

“Il y aura donc bien un représentant du scoutisme”.

Mais il ne sera pas français.

Et elle ajoute que Adrien Louandre n’a pas été choisi uniquement en fonction de son appartenance au MRJC.

« On ne pouvait pas, avec trois délégués, représenter la totalité de la diversité des jeunes au sein de l’Eglise ». « Nous avons donc choisi trois jeunes qui étaient investis au niveau local et qui étaient en capacité de porter plus que leur appartenance à un mouvement ou à une sensibilité ».

Baptisé il y a deux ans à l’âge de 20 ans, Adrien a été retenu « car il peut justement difficilement être mis dans des cases ». Sic.

Jeune converti, responsable de l’aumônerie étudiante d’Amiens, cet étudiant en histoire très marqué à gauche (voir plus bas) a consacré un mémoire aux Chrétiens d’Orient. « C’est grâce à la lecture de l’encyclique Laudato si, et parce que les questions concernant l’écologie l’intéressent, qu’il a décidé de rejoindre le MRJC », raconte sœur Becquart.

Adrien Louandre n’était pas au courant du communiqué diffusé par les instances nationales du mouvement, « et ne soutenait pas son contenu ». On aimerait la croire…

Voilà comment La Croix présentait en mars 2017 ce jeune du MRJC :

L’énigmatique référence « Mathieu 25, 35 » ponctue régulièrement les phrases d’Adrien L. 21 ans. Cet énergique chrétien de gauche, comme il se définit lui-même, aime interpeller ses interlocuteurs en brandissant ainsi le verset de l’Évangile : « J’étais étranger et vous m’avez accueilli. » (…) “L’Église devient de plus en plus identitaire parce qu’elle ne se sent plus chez elle, et je peux le comprendre, reconnaît Adrien L. Mais comment peut-on se dire catholique et oublier que notre Église est universelle ?” Ce jeune admire à la fois Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et le pape François, grâce auquel l’Église est selon lui « revenue à ses fondamentaux » d’accueil de l’autre, y compris du plus pauvre.

La CEF souhaite tourner la page de cette polémique afin de permettre aux 300 jeunes attendus à Rome d’exprimer au pape François leurs joies, leurs questions et leurs espérances. Pour notre part, nous ne lâchons pas cette affaire. Ce serait trop facile.