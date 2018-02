Mgr Philippe Christory, nommé évêque de Chartres

Le Pape François a nommé ce vendredi 2 février, Mgr Philippe Christory évêque du diocèse de Chartres, il était jusqu’à présent curé de la paroisse de la Sainte-Trinité (Paris).

Né en 1958, ingénieur ICAM, il a travaillé en entreprise pendant cinq ans, avant d’entrer au séminaire. Il a étudié au Séminaire pontifical français et à l’Université pontificale grégorienne à Rome.

Ordonné prêtre le 27 juin 1992 pour l’archidiocèse de Paris, au titre de la Communauté de l’Emmanuel, Mgr Philippe Christory fut de 1992 à 1998, vicaire de la paroisse de la Sainte-Trinité ; aumônier de « Trinité Jeune » ainsi que du lycée Condorcet.

Puis, il devint curé de la paroisse Saint-Nicolas des Champs, fonction qu’il occupa de 1998 à 2004. Entre 2001 et 2003, Mgr Christory fut également directeur spirituel du Séminaire de Paris et responsable de la Maison Saint-Martin de Tours (Séminaire de Paris).

En 2004, il fut mis à la disposition du diocèse de Fréjus-Toulon et devint curé in solidum de Sainte-Maxime et Cogolin, jusqu’en 2007.

Entre 2002 et 2011, Mgr Christory fut membre du Conseil international de la Communauté de l’Emmanuel. En 2007, il devint curé de la paroisse Saint-Laurent (à Paris) jusqu’en 2014 avant d’être nommé curé de la paroisse de la Sainte-Trinité, fonction qu’il occupa jusqu’à ce jour.

L’ordination épiscopale de Mgr Christory aura lieu le dimanche 15 avril en la cathédrale de Chartres.

Message aux fidèles de Chartres :