Mgr Philippe Christory a été ordonné, hier après-midi, évêque de Chartres. La première partie, jusqu’à l’ordination de Mgr Christory, a été présidée par l’évêque consécrateur, Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, assisté de Mgr Michel Pansard, ex-évêque de Chartres et désormais à Évry, et de Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis. Plus de 3000 personnes ont participé à la cérémonie. Le voile de la Vierge était installé dans le choeur :