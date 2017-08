Le nombre de séminaristes diocésains baisse fortement

Si on additionne la Communauté Saint Martin, les 10 fraternités tradis, les 20 séminaristes de fraternités de Toulon, l’Emmanuel, le Chemin Neuf, les MEP, Notre-Dame de Vie, Société JMV, etc… on arrive alors à un total de 425 séminaristes membres de fraternités. Le chiffre serait encore plus important si la Fraternité des Saints Apôtres n’avait pas été supprimée en 2016. Ceci veut dire qu’aujourd’hui, la moitié des séminaristes français se dirigent vers des fraternités qui représentent des sensibilités très variées de l’Eglise : des traditionalistes de la Fraternité Saint Pie X à la Communauté du Chemin Neuf qui est dirigée par des catholiques et des luthériens. Pour « résister » à cette hémorragie vers les fraternités, ou simplement pour continuer à exister, les presbyteriums diocésains doivent être bien charpentés comme à Paris, à Versailles ou à Lyon. Les presbyteriums âgés, d’âges moyens se situant souvent entre 75 et 80 ans ne peuvent évidemment pas faire face et semblent devoir bientôt disparaître. Le diocèse de Toulon, lui, a décidé, non seulement de vivre avec ces fraternités, mais aussi d’en encourager de nouvelles créations. Cette réussite permet aujourd’hui au diocèse de Toulon de commencer à prêter des prêtres à d’autres diocèses.

41 diocèses ont, tous ensemble, autant de séminaristes que Paris. Dans 25 ou 30 ans, ces 41 diocèses se partageront 70 x 6 = 420 prêtre diocésains en activité, soit 10 prêtres par diocèse. Dans une enquête réalisée en 2013, le journal La Croix estimait qu’il y avait 5786 prêtres actifs dans les diocèses de France cette année-là et qu’il en resterait 4269 en 2025. Sur la base de cette enquête d’aujourd’hui, la tendance actuelle donne 583 x 6 = 3498 prêtres à l’horizon 2050. Retenons le chiffre de 3 500.