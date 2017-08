Un nouveau nonce français ?

Le père Arnaud du Cheyron, curé de Mirande (Gers), rejoindra en septembre l’Académie pontificale ecclésiastique à Rome pour devenir nonce apostolique. Une première pour un Français depuis 2006.

Selon le Guide 2017 de la Conférence des évêques de France, seulement quatre nonces français sont en poste: auprès de l’UE, aux États-Unis, au Guatemala et au Ghana. Trois sont retraités. Mais surtout aucun français n’avait intégré cette prestigieuse école depuis 11 années. Le dernier Français à en être sorti est Mgr Fabrice Rivet, en 2006, prêtre du diocèse de Bordeaux et actuellement secrétaire particulier de Mgr Angelo Becciu, substitut de la Secrétairerie d’État.

Agé de 32 ans, l’abbé du Cheyron déclare au Point :

“Je ne suis pas rentré dans l’église pour être nonce. Mon objectif était d’être prêtre d’une paroisse”. “Rien savoir est contraire à mon tempérament. Mais j’ai décidé de m’abandonner à la providence. Et ma conviction est profonde: je réponds à l’appel du Seigneur. Donc, je serai heureux”. “Quand vous vous donnez avec générosité et vérité pour un idéal (…), on sait que cela ne fait pas plaisir au démon (…) On voit des gens tomber dans la corruption, le lucre, l’argent… Je ne sais pas si je suis prêt. Mais j’en ai conscience. Et je pense que l’école nous forme. Enfin j’espère ! Et j’ai confiance en Dieu”.