Ordre de Malte : le cardinal Burke “non grata” à Lourdes

Le 60ème pèlerinage international de l’Ordre de Malte à Lourdes, se déroulera cette année du 4 au 8 mai. Il réunira 6 500 membres et accompagnateurs et 1 300 pèlerins invalides. Une source interne, proche des milieux dirigeants de l’Ordre à Rome, nous a signalé que le cardinalis patronus de l’Ordre, Raymond Burke, n’y a pas été invité… Il ne l’avait pas davantage été en 2017, année des “changements” à la tête de Malte, alors que le cardinal Burke avait célébré, en qualité de cardinalis patronus depuis sa nomination à cette charge par le pape François le 8 novembre 2014, la messe dominicale des pèlerinages internationaux de Malte de 2015 et 2016.