Où va le diocèse d’Angoulême ? (1)

Le Diocèse de “Charente” (on ne dit plus “le diocèse d’Angoulême”) se réorganise et se veut ouvert à tous. Ce diocèse n’arrête pas de se réorganiser. Les églises sont vides. On ne voit plus les prêtres et il n’y a plus rien dans les quêtes. Le diocèse est en faillite. Plusieurs églises sont fermées sur le centre ville d’Angoulême. Malgré cela, le diocèse emploie des salariés qui véhiculent des discours étranges et incohérents, comme la permanente de la pastorale des jeunes…

Le 15 mars, est paru le texte des orientations diocésaines : « … Pour que rien ne se perde » (Jean 6, 12) dont voici la présentation :

Riche d’un bel et fécond héritage, la Charente vit son histoire sainte avec le désir d’être fidèle au don reçu. Cette fidélité impose de créer du nouveau pour s’ajuster au réel, comme l’ont fait constamment nos prédécesseurs. Notre Église diocésaine s’inscrit dans la mission universelle de l’Église et veut vivre ce que le Pape François nous rappelle : « la joie de l’Évangile c’est la joie de l’Évangélisation ». Ce que nous avons reçu, nous devons le transmettre. La consultation diocésaine de l’automne 2017 fait apparaître l’importance de mieux se connaître, de s’accueillir, de rester ouvert sur les réalités qui nous entourent. Pour cela, nos communautés doivent toujours plus relire, discerner, s’engager, tout en veillant à l’unité dans les sacrements, la Parole méditée et la prière. De nouveaux lieux de partage et de ressourcement sont attendus pour vivre proches des différents modes de vie de notre temps et être aux « périphéries » de notre Église et de notre société. Cela, sans oublier la vie paroissiale qui reste le pivot de la vie chrétienne ordinaire où des membres doivent être suffisamment formés pour répondre aux différents appels. Cela ne peut se faire dans la paix et la confiance qu’en se disant toujours mieux : qui fait quoi, comment et pourquoi.

L’Évangile de Marc (8,1-6) nous rappelle que c’est au milieu de nos déserts personnels, de notre société, de notre Église, « lorsque nous n’avons rien à manger », que nous sommes appelés à trouver le Christ qui partage le pain et rassasie la foule. La faim représente l’attente d’une Bonne Nouvelle qui donnera du sens et ouvrira un avenir.

En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n’avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J’ai de la compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d’entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils lui dirent : « Sept. » Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Puis, prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent ; et ils les distribuèrent à la foule.

Ces orientations diocésaines n’ont pas vocation de tout dire ou de tout décider. Elles veulent surtout stimuler la foi des catholiques de Charente. À eux de se saisir des cadres diocésains renouvelés pour y exprimer le meilleur de chacun et apporter du bonheur autour d’eux. En partant d’une nécessaire proximité renouvelée (première partie), nous verrons comment revenir à la source et veiller à l’entretenir (deuxième partie), avant d’envisager une nécessaire mutualisation de nos moyens pour un nouvel élan missionnaire (troisième partie).