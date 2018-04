Où va le diocèse d’Angoulême (4) ?

Notre petite série d’articles (les relire ici : 1, 2 et 3) n’a pas laissé Mgr Gosselin sans réaction. La réaction est assez primaire, mais elle témoigne de l’énervement de l’évêque, qui n’apprécie pas que ce qui se passe dans son diocèse se sache en dehors. Cela pourrait l’obliger à prendre des mesures. De manière assez générale, nos évêques n’aiment pas être dérangés dans leur faillite quotidienne. Surtout pas de vagues…

Ainsi l’évêque a écrit :

“Une publication récente d’un site “extrémiste” donne une appréciation sur le diocèse d’Angoulême. Il n’y aucun intérêt à polémiquer sur des propos erronés et de mauvais esprit. Par contre je trouve inadmissible d’y trouver cités des propos tenus lors du dernier conseil presbytéral en présence du conseil pastoral diocésain et du comité de pilotage. L’impératif d’un devoir de réserve doit être respecté.”

Passons sur la qualification de votre blogue : quand on veut accuser son chien, on l’accuse d’extrémisme…

Il n’est pas content “des propos erronés et de mauvais esprit”… Ce ne sont pas des propos erronés, hélas! Ce n’est pas du mauvais esprit. C’est la triste réalité du diocèse d’Angoulême. Ce sont des informations précises et qui dérangent les gens bien installés incapables de remplir les églises, ne voulant plus les remplir… Si l’évêque avait su reprendre Madame Laure Lamas (photo) et défendre Monsieur Catala, ce serait à son honneur.

Et si Mgr Gosselin estime que ce sont des propos erronés, alors Riposte va en donner un peu plus.

Le conseil presbytéral d’Angoulême des mardi 21 et mercredi 22 novembre 2017 à la Maison Diocésaine (226, rte de Bordeaux 16000 Angoulême) s’est déroulé de la façon suivante:

1/ En début d’après-midi, le mardi 21 : présentation des 2 journées en présence de l’évêque et des quelques 25 à 30 à prêtres.

Puis vers 18 h00: intervention de l’équipe de pilotage (M. Hervé Catala, et 2 ou 3 autres personnes qualifiées pour redresser les finances diocésaines dont Madame Diaz, économe diocésain) en présence de l’évêque et des prêtres et du fameux Conseil Pastoral diocésain (M. Christophe Grellier – directeur de l’enseignement catholique- , Melle Nicole Brillet responsable de la Pastorale de la Santé et de deux ou trois autres personnes dont la fameuse Madame Laure Lamas). Comme tout le monde, Madame Lamas a écouté l’exposé de l’Equipe de Pilotage et bien sûr a “enregistré” les directives courageuses de cette équipe et en particulier l’appel vigoureux de Monsieur Hervé Catala pour trouver enfin une solution rapide aux problèmes financiers du diocèse d’Angoulême. Monsieur Catala et le reste de l’équipe de pilotage ont été demandés par l’évêque, Monseigneur Gosselin. Monsieur Catala s’est adressé à tous et aux prêtres en particulier: ” Mais remplissez les églises”! (sic): (Si vous voulez de l’argent dans les quêtes, si vous voulez redresser la situation financière du diocèse, si vous voulez que l’église soit vivante il nous faut des fidèles dans nos églises).

2/ Vers 20 h 30 avec le même auditoire sauf l’équipe de pilotage reprise du sujet de 18 h. C’est à ce moment que Madame Laure Lamas est intervenue avec insolence et aplomb pour dire: “Je ne suis pas d’accord avec ce Monsieur qui est intervenu avant le repas“ (Monsieur Catala). “Je ne suis pas là pour remplir les églises!” dit-elle. Personne n’a osé reprendre cette personne, pas même l’évêque qui avait invité l’équipe de pilotage, (dont Monsieur Catala), composée de gens dignes de confiance et compétents.

Voici l’intégralité de la réaction de Mgr Gosselin :