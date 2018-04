Où va le diocèse d’Angoulême (5) ?

Voici la suite de notre petite série (les relire ici : 1, 2, 3 et 4) sur le diocèse de Mgr Gosselin. Le site internet du diocèse nous apprend qu’il y aura une messe “unique” le samedi 5 mai 2018 à 19 h à la cathédrale :

Le 5 mai, au cours d’une messe unique pour tout le diocèse, présidée par Mgr Hervé Gosselin, les charentais recevront les orientations diocésaines 2018.

On connaissait la messe basse, la messe chantée, la messe solennelle, la messe pontificale… Voici maintenant la messe unique ! Une manœuvre bien connue pour forcer les fidèles à y participer et donner l’impression du nombre…

Au cours de cette messe, il y aura du bla bla bla pour donner des orientations aux chrétiens de Charente! A quoi servent donc les tables rondes, forums… de la Journée du 5 mai au Lycée Saint Paul? La Messe est en effet précédée d’une journée qui débute le matin vers 10 h.

Des orientations d’ailleurs à appliquer concrètement!

En fin de journée, au cours de la messe célébrée pour tout le diocèse à la cathédrale à 19h, le texte final et ses mises en application concrètes seront promulguées par notre évêque.

Quel autoritarisme! Une orientation n’est qu’une orientation. Ce n’est pas juridique, ce n’est pas un décret. Ce n’est qu’une simple suggestion.

Déjà, les fidèles avaient subi le folklore à l’Espace Carat du Grand Angoulême pour l’ordination de Monseigneur Gosselin. C’était le dimanche 10 janvier 2016 à 15 h. C’était tellement amusant que lors de l’ordination épiscopale du nouvel évêque d’Angoulême, “on” ne savait plus où se trouvait le Livre des Evangiles à déposer sur les épaules de l’ordinand (cf. le Rituel de l’ordination des évêques). Le cérémoniaire, l’abbé Martial Leblanc (responsable de la liturgie dans le diocèse ; il est allé se former à L’Institut Catholique de Paris, envoyé pour cela par Mgr Dagens) avait même oublié l’existence de ce rite et avait égaré le Livre. L’évêque consécrateur Mgr Wintzer était un peu gêné. Il y eut un moment de confusion, de flottement. L’abbé Leblanc parcourait de long en large le podium de Carat, encombré d’une quantité impressionnante de photocopies dans un classeur sous les bras… car on se plaît évidemment à refaire éternellement le Rituel donné par Rome.

Les choses se sont répétées lors de “Festi Jeunes” (Rassemblement diocésain du 7 mai 2o17, sur le site de Plaisance à Barbezieux Sud-Charente) avec comme summun, la démonstration du Père Benoît Lecomte, grand acteur du Rassemblement, qui enlève son aube et son étole à l’issue de la Messe et se met à danser et se convulsionner devant l’assemblée médusée qui applaudissait le prêtre…

Revenons à la Messe Unique du 5 Mai à Angoulême. Cette messe unique laisse supposer qu’il est fortement conseillé aux quelques prêtres de ne pas s’aventurer à célébrer une autre messe que celle prévue à la Cathédrale. Le diocèse ne veut pas de concurrence. Madame Lamas, employée du diocèse, qui n’est pas là pour remplir les églises, sera contente d’avoir au moins remplie la cathédrale le temps d’une messe, en ayant vidé toutes les églises du diocèse pour cela. Pensons à toutes ces personnes qui n’auront pas le courage de venir jusqu’à cette cathédrale et qui se verront ainsi privées de messe.

Au delà de la Messe Unique, c’est aussi une messe anticipée du dimanche qui va laisser libres les prêtres, qui pourront aller se promener… On espère que ces fantaisies n’auront aucune incidence sur les quatre séminaristes en formation.

Il y a quelques années, lorsqu’on emmenait des jeunes à Rocamadour, la messe du Dimanche était devenue optionnelle. Il avait fallu parlementer avec le Père Lecomte pour obtenir tout de même, la messe du Dimanche. On avait signifié à ce prêtre que la messe du Dimanche n’était pas matière à option et que même s’il y avait une messe avant ou après le Dimanche, le Dimanche était le Jour par excellence de la messe.