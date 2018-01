Le pape François a renouvelé plus du quart de l’épiscopat français

Famille chrétienne a fait les comptes : depuis son élection, en mars 2013, le pape argentin a nommé 28 nouveaux évêques en France (ce chiffre ne prend pas en compte les prélats qui ont changé de siège épiscopal). Question : faut-il voir dans toutes ces nominations un quelconque « effet François » ?

Sur les 28 nouveaux évêques, 16 étaient vicaires généraux et 4 avaient le titre de doyen avec en charge d’importants secteurs pastoraux. En outre, 6 avaient été amenés à diriger un séminaire, tels Mgr Didier Berthet (évêque de Saint-Dié) qui fut le supérieur du séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, ou bien Mgr Sylvain Bataille (évêque de Saint-Étienne) et Mgr Antoine Hérouard (évêque auxiliaire de Lille) qui furent tous deux recteurs du séminaire français de Rome. Un tiers des nouveaux évêques est passé par ce séminaire romain.

Il semble que le pape se désintéresse des nominations françaises et laisse par conséquent toute latitude au nonce Mgr Luigi Ventura et à la Congrégation des évêques où l’avis du cardinal Vingt-Trois est déterminant. Ce qui fait dire aux journalistes de Famille chrétienne que le pape suit l’avis formulé à travers la « terna ». Benoît Fauchet, journaliste chargé des religions à l’Agence France Presse, confirme :

« La nomination de Mgr Aupetit à Paris accrédite la thèse d’un pape faisant confiance à ceux qui préparent la “terna”. On dit qu’il connaît mal les enjeux de l’Église qui est en France : si c’est vrai, il est sans doute tenté de faire confiance à ceux qui lui soufflent à l’oreille ».

« Quand on s’intéresse aux profils des nouveaux évêques, et si l’on accepte l’exercice forcément réducteur de la catégorisation, on note une diversité réelle, du “bergoglien” au “classique”, voire au “traditionnel”. Mgr Hérouard n’est pas Mgr Macaire, ne serait-ce que dans le style. Au bilan, l’impression domine d’un certain équilibre entre les forces en présence, dont il n’est pas sûr qu’il ait été franchement infléchi depuis les années Benoît XVI. C’est peut-être le signe du poids du nonce Ventura, en poste à Paris depuis septembre 2009, avec à la clé une certaine continuité. »