PMA : Mgr Lebrun rappelle la conjonction entre l’acte sexuel et la procréation

Pour le chrétien, c’est toujours et un enfant de Dieu et un petit de l’homme et de la femme. Il a deux parents car il y a dans l’humanité voulue par Dieu deux sexes nécessaires à la procréation. L’enfant sera encore le bienvenu quand, au lieu de deux, trois parents réclameront d’être ses parents « sociaux », puisque le sexe des parents n’est plus impératif. De telles demandes pour trois parents (ou plus) ne sont pas imaginaires. C’est déjà le cas en d’autres pays.

Honnêtement, le Comité d’éthique énonce des arguments contraires à l’AMP, tel que le risque avéré dans d’autres pays – sans doute en France aussi – de marchandisation du corps humain. Il pense que nous pourrons lutter contre. Il déclare être dans l’incertitude du bien de l’enfant devant l’absence programmée d’un papa. Il relève justement que ce n’est pas la même chose pour une veuve.

Mais, en définitive, le Comité d’éthique déclare ne pas vouloir résister à l’évolution des mœurs (les disjonctions), et des demandes. En fait, il consacre « le droit à l’enfant » par tous les moyens. L’homme se fait Dieu, du moins le tente-t-il.

Le Comité d’éthique recommande d’aller plus loin. Il faudra convaincre les résistants, sous couvert de solidarité : « En cas d’ouverture large à l’Insémination avec donneur, mener des campagnes énergiques, répétées dans le temps, dans le but d’augmenter les dons de sperme et de répondre aux besoins et aux demandes que pourrait entraîner cette évolution, est d’une absolue nécessité. » Bref, il faudra s’attendre à un matraquage : les hommes ne seront pas de bons citoyens s’ils ne se précipitent pas en laboratoire pour donner leur sperme.

Comment les chrétiens peuvent-ils entendre ce raisonnement qui prend acte des disjonctions et des possibilités de la science que rien ne semble pouvoir arrêter ?

En premier lieu, le chrétien sait que l’enfant est un don, et non un droit. Il sait qu’il n’est pas créateur mais seulement pro-créateur ! Il admire l’humilité de Dieu qui fait dépendre une vie de l’action humaine. Il le respecte, il combat en lui toutes les tentations de se faire Dieu, en mettant la main sur l’homme, à commencer par l’enfant qui serait le fruit de son seul désir, donc un droit. Il rend à Dieu sa place de Créateur, Lui qui l’a créé homme et femme. Et cela est bon, très bon, dit la Parole divine.

Les catholiques peuvent aussi faire mémoire du Bienheureux pape Paul VI. En 1968, il indiquait, tel un prophète, la voie la meilleure pour le bien de l’enfant et du couple, au début de la vie : la conjonction et non la disjonction !

La conjonction entre l’acte sexuel humain et la procréation d’un enfant est le meilleur chemin. Cette unité est une joie de la procréation voulue par Dieu. Elle demeure un combat pour tous les couples. L’harmonie charnelle, le désir d’enfants partagé par les deux membres du couple, la décision et l’accueil de la nouvelle vie sont autant de joies que notre péché et nos faiblesses rendent parfois difficiles. Cela a toujours été, même sans l’apport des sciences. Les chrétiens demandent la grâce, dans la prière et les sacrements, de rechercher l’unité entre leur corps, leurs sentiments, leurs volontés, leurs âmes. Cela est bon, même très bon.

Les chrétiens rendent grâce pour la belle expression de « procréation ». Ils sont co-créateurs et non créateurs. Le Comité d’éthique semble baisser les bras lorsqu’il parle – il est vrai entre guillemets – de « faire un enfant ». Non, pour le chrétien, un enfant n’est jamais fabriqué. Il est reçu, accueilli dès les premiers instants de la conception comme un don de Dieu !