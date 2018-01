Il est possible de dédier vos dons au diocèse

Si la Conférence des évêques de France ne se résout pas à revenir sur les 550 000€ de subventions allouées annuellement au MRJC, c’est alors aux fidèles de prendre les moyens adéquats pour que cesse ce scandale de financement d’une association qui n’a plus rien de catholique. En effet, l’Eglise a développé un droit pour la gestion des biens. Ce n’est pas d’abord à l’Eglise, personne morale, de vous dire ce qu’elle fait des biens que vous lui avez donnés. C’est à vous en premier lieu comme personne physique, de dire de manière pro-active, ce que vous voulez que l’Eglise fasse des biens que vous lui donnez.

Il s’agit ici de biens d’une importance minimum, non pas de la quête du dimanche ou des dons de toute petite valeur numéraire.

De nombreux canons du Code en vigueur donne l’esprit dans lequel doit s’effectuer la gestion des biens dans l’Eglise:

c. 121 : “[…] mais surtout en ce qui concerne la destination des biens et l’accomplissement des charges, la volonté des fondateurs et des donateurs ainsi que les droits acquis devront être respectés.”

c. 122 : “[…] en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés”

c. 123 : “[…] réserve toujours faite de la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis”

c. 1267 § 3 “Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé ne peuvent être affectées qu’à ce but.”

c. 1284 § 2, n°3 : “Ils doivent en conséquence observer les disposition du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur”