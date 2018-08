Pour Cupich, l’environnement est plus important que le scandale sexuel

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision CBS News mardi 28 août, le cardinal Blase Cupich, archevêque de Chigago, a fait quelques commentaires sur les révélations du témoignage de l’archevêque Carlo Maria Viganò (voir ici). Interrogé sur l’implication du pape François dans ce scandale sexuel, le cardinal Cupich a notamment déclaré :

« Le pape a un programme plus ample. Il doit continuer à s’occuper d’autres choses, parler de l’environnement de la protection des migrants et poursuivre le travail de l’Église […] On ne va pas tomber dans un trou de lapin sur ces choses-là [ce que dit Viganò] ».

Le cardinal utilise l’expression « to go down a rabbit hole » qui signifie, littéralement, tomber dans un trou de lapin ou dans un terrier, mais en anglais c’est une expression qui renvoie, culturellement parlant, à Alice au pays des merveilles, et qui devrait être traduite par : se mettre dans une situation bizarre, confuse, illogique dont il sera difficile de se tirer, en quelque sorte faire un saut dans l’inconnu ou entrer dans une période de chaos et de confusion (voyez le MacMillan Dictionary, le Merriam-Webster ou encore Urban Dictionary).

En tout cas, pour le cardinal Cupich l’environnement et l’accueil des migrants sont d’une plus grande importance que le scandale sexuel qui éclabousse l’Église jusqu’au plus haut niveau de sa hiérarchie. Dont acte…