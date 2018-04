Première messe catholique au Parlement écossais !

C’est la première fois dans l’histoire, qu’une messe catholique a été célébrée dans l’enceinte du Parlement écossais ! C’est Mgr Leo Cushley, archevêque d’Édimbourg, qui a célébré la messe du Mercredi saint 28 mars devant des députés de différentes sensibilités politiques qui appartiennent, par ailleurs, à un groupe parlementaire “transversal” : le Catholic Parliamentary Office. La messe a été célébrée au Palais de Holyrood (en écossais Haly Ruid, signifiant Sainte Croix), siège du Parlement écossais et qui fut d’abord un monastère construit à la demande du roi David Ier d’Écosse. Lors de la Révolution dite française, le comte d’Artois y vécut une partie de son exil avant de s’y retrouver comme roi de France après son “abdication” et lors de son second exil, de 1830 à 1832. Les catholiques écossais constituent aujourd’hui environ 15 % de la population du royaume, soit environ 670 000 âmes, et donc en nombre la première confession du pays, alors que l’Église d’Écosse (presbytérienne) ne compte que 400 000 fidèles.