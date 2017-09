Rentrée au Séminaire de Gricigliano

Le Séminaire de Gricigliano a fait sa rentrée avec 24 séminaristes en Première Année (dont 10 Français).

Message de rentrée

Chers amis,

Nous avons la joie d’accueillir vingt quatre nouveaux séminaristes cette année de quinze nationalités différentes, (dont 10 français) et remercions la Divine Providence qui nous les envoie si nombreux. Devant Dieu, il nous incombe d’offrir à ces jeunes gens un cadre propice au mûrissement de leur vocation.

Notre séminaire est précisément encore en travaux. Alors que nous aimerions achever cette année la quatrième et dernière phase du grand chantier de réfection de nos toitures, avec notamment celle de la chapelle de la Sainte‑Trinité et surtout celle du bâtiment Saint‑Joseph qui abrite de nombreuses chambres de séminaristes, nous n’avons malheureusement pas terminé de payer les lourdes échéances de la phase précédente.

Ces travaux ne représentent cependant qu’une partie des très nombreuses dépenses encourues à l’occasion de cette rentrée. Dans le grand embarras où nous nous trouvons, nous nous permettons de vous adresser cet appel urgent à votre générosité. Nul doute que la Divine Providence en nous confiant tous ces séminaristes, nous donnera également les moyens de pourvoir à leurs pressants besoins. Nous remercions par avance tous ceux qui accepterons d’en être les instruments.

Soyez bien assurés de nos prières à toutes vos intentions, en particulier de la part des séminaristes de première année qui vous sont déjà très reconnaissants.

In Christo Rege,

La communauté de Gricigliano