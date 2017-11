Riposte catholique sur France 3

Perepiscopus – Riposte catholique a eu les honneurs (les horreurs ?) du journal télévisé sur France 3 à propos de la pièce LGBT

Les responsables de l’enseignement soi-disant catholique ont donc assisté à une représentation, et ils ont trouvé que c’était très bien. Donc les enfants devront subir le lavage de cerveau.

La pièce « X, Y et moi ? » était au programme du « Festival des fiertés 2017 » de Toulouse, autour de la gay pride locale. Dans le livret du festival on pouvait lire que c’était

Le « spectacle » ayant été également au programme de la « saison culturelle » de la MJC de Rodez (et de là dans les écoles du département), on lit dans le programme qu’il s’agit de montrer qu’être homme ou femme ne doit pas correspondre à une « normativité » mais au « choix d’endosser tel ou tel, comme un rôle »…

Mais, pour la soi-disant « direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron et Lot », la représentation est

« de qualité et invite à réfléchir sur l’égalité et la complémentarité hommes/femmes » et le débat « permet de s’éclairer mutuellement et participe au discernement ».