Depuis Rome, la fille d’Asia Bibi parle…

À l’heure où j’écris ces lignes, le pape François aura reçu Ashiq Masih, le mari d’Asia Bibi, et sa fille Eisham. Cette dernière a accordé un court entretien à Radio Vatican. Ces propos ont été recueillis par Philippa Hitchen. En voici la traduction en français. La dernière phrase me semble de grand intérêt…

« Asia Bibi se sent mentalement et physiquement bien. Elle sera bientôt libérée parce que nous luttons pour sa liberté. Même si depuis les neuf années qu’elle est en prison, elle souffre, nous espérons obtenir sa liberté le plus vite possible.

Quand elle sera libérée, elle ne pourra assurément pas survivre en restant au Pakistan. Parce que beaucoup de gens là-bas exigent sa pendaison, malgré les prières des gens du monde entier.

Dès qu’elle sera libérée, elle ira immédiatement dans un lieu apaisé, serein et convenable. La Cour suprême nous a donné trois jours pour qu’elle quitte le Pakistan et qu’elle rejoigne un lieu sûr à sa libération. »