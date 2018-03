Saint-Pierre-et-Miquelon rattaché au diocèse de La Rochelle

Le temps des fusions de diocèses serait-il arrivé ? Le Pape François a accepté la démission de la charge pastorale de Vicaire apostolique des Iles Saint-Pierre et Miquelon, que lui a présentée Mgr Pierre Gaschy, atteint par la limite d’âge, fonction qu’il occupait depuis 2009.

Mgr Pierre Gaschy est né le 26 juin 1941 à Colmar. Il entre dans la congrégation du Saint-Esprit le 24 septembre 1961 et est ordonné prêtre en 1969. Il passe la première partie de son ministère en République centrafricaine avant de devenir supérieur de la communauté à Blotzhein (Haut-Rhin) en 1997 puis supérieur régional et membre du conseil provincial de 2001 à 2004. En 2009, il est nommé vicaire apostolique des Iles Saint-Pierre et Miquelon, évêque titulaire d’Usinaza.

Le pape François a décidé d’unir au diocèse de La Rochelle le territoire de Saint Pierre et Miquelon, archipel français au sud de l’île canadienne de Terre Neuve. Le pape a donc supprimé le Vicariat. Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle se rendra à Saint-Pierre et Miquelon du 4 au 11 avril 2018 pour rencontrer les catholiques de l’archipel. L’évêque n’aura que 4.000 km à parcourir pour rencontrer ses ouailles.